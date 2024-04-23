Брянск, 23 апреля, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в Брянске сторонника украинских националистов, который планировал теракт в городе. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«ФСБ РФ задержан в Брянске гражданин России, исповедующий украинскую националистическую идеологию, который по заданию представителей запрещённой в нашей стране террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта», — проинформировали в спецслужбе.

В ФСБ уточнили, что у задержанного было обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство (СВУ), которое он планировал использовать при совершении преступления.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о пособничестве в совершении теракта (ч.3 ст. 205.1 УК РФ). Мужчине грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день в Смоленской области задержали трёх подростков, которые подожгли релейные шкафы на одном из перегонов главного хода Московской железной дороги.

Отмечалось, что подростки рассказали, что совершили поджог за денежное вознаграждение по заданию, полученному в одном из мессенджеров. В настоящее время они задержаны.

В ведомстве добавили, что диверсия произошла вечером 17 апреля на перегоне Гусино — Красное. Оперативные материалы переданы в следственные органы, устанавливаются все обстоятельства преступления.

15 марта ФСБ задержала члена украинского «Легиона «Свобода России» (формирование признано террористическим и запрещено в РФ), который готовил теракты в Брянске.

По данным спецслужб, задержанный заложил взрывные устройства у офисов энергокомпаний и социальных учреждений в целях дестабилизации общественно-политической обстановки в преддверии президентских выборов.

Отмечалось что в отношении задержанного возбуждены уголовные дела о приготовлении к террористическому акту и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 и ч. 1. ст. 222.1 УК РФ соответственно).