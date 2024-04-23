Будапешт, 23 апреля, 2024, 04:46 — ИА Регнум. Конфликт на Украине может быть окончен к концу 2025 года после победы на июньских выборах в Европарламенте и на ноябрьских выборах президента США кандидатов, заинтересованных в мире, а не в военных действиях. Своим мнением в соцсети поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

«Таким образом, в следующем году в результате выборов [в США и Европе], если всё пойдет хорошо и Бог поможет нам, политические лидеры, выступающие за мир, могут выйти на первый план в Европе и Америке, и тогда мы сможем закончить военный конфликт к концу года», — написал Орбан в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам венгерского премьера, в настоящее время в Брюсселе и Вашингтоне преобладают настроения в поддержку военных действий на Украине. Политические лидеры ведут себя так, будто играют в азартные игры. Вместо того чтобы изолировать конфликт, всё больше стран отправляют на Украину оружие и деньги. Брюссель постоянно повышает ставки, это может втянуть в конфликт всю Европу, предостерёг Орбан.

Как сообщало ИА Регнум, Запад в шаге от того, чтобы отправить войска на Украину, это может затянуть Европу на дно, предупредил 19 апреля Виктор Орбан. Он подчеркнул, что венгерские власти не хотят ввязываться в вооружённый конфликт и снова превращать Венгрию в игрушку в руках великих держав, а потому они будут настаивать на мире. Пока во главе страны стоит национально ориентированное правительство, Венгрия не вступит в российско-украинский конфликт ни на чьей стороне, заверил премьер-министр.

Победа России в конфликте с Украиной может наступить ещё до окончания срока полномочий президента США Джо Байдена, написала 22 апреля газета Politico. Все попытки НАТО сдержать Россию обречены на провал, поскольку европейские страны наращивают производство оружия и боеприпасов очень медленно, отметили в издании.