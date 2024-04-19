Будапешт, 19 апреля, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Западные страны оказались в шаге от того, чтобы отправить войска на Украину, и это может утянуть Европу на дно. Об этом 19 апреля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на посвященном началу кампании перед выборами в Европарламент мероприятии, которое транслировал телеканал HirTV.

Oliver Killig/Global Look Press

«Мы в шаге от того, чтобы Запад отправил войска на Украину. Это военный водоворот, который может затянуть Европу на дно. Брюссель играет с огнём, то, что он делает, это уже искушение Бога», — сказал он.

Орбан подчеркнул, что венгерские власти не хотят ввязываться в вооружённый конфликт и снова превращать Венгрию в игрушку в руках великих держав, а потому они будут настаивать на мире.

Премьер подчеркнул, что пока во главе страны стоит национально ориентированное правительство, Венгрия не вступит в российско-украинский конфликт ни на чьей стороне.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран Европы обсудили вопрос отправки войск на Украину, однако признал, что они так и не смогли договориться по этому вопросу. Он добавил, что Париж намерен сделать всё возможное, чтобы не допустить победы России в конфликте. Позднее французские власти заявили, что речь не шла о непосредственном участии западных военных в боевых действиях.

Британский эксперт Александр Меркурис 9 апреля предупредил, что российские военные уничтожат западные войска на Украине в случае их появления там. По словам эксперта, Россия отреагирует сразу же и не позволит Западу ввести войска, уничтожив их в первый же день.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 апреля заявил, что нагнетаемая Западом тема о необходимости «нанесения поражения» России говорит об агонии и истерике, а не о воинственном настрое. Глава МИД подчеркнул, что звучащие на Западе слова о потере влияния в будущем переустройстве Россией с партнёрами мира свидетельствуют о понимании того, что сейчас происходит формирование нового и справедливого миропорядка.