Вашингтон, 22 апреля, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Победа России в конфликте с Украиной может наступить ещё до окончания срока полномочий президента США Джо Байдена, сообщает 22 апреля газета Politico.

РИА Новости/Станислав Красильников

Издание отметило, что все попытки Североатлантического альянса сдержать Россию обречены на провал, поскольку европейские страны наращивают производство оружия и боеприпасов очень медленно.

«Обещания будущих расходов — это не то же самое, что реальные контракты, которые побудят европейских оборонных подрядчиков увеличивать производство быстрыми темпами и в масштабах. А без европейского перевооружения НАТО просто обрекает себя на провал», — пишет газета.

Как передавало ИА Регнум, 21 апреля обозреватель Forbes Викрам Миттал сообщил, что летнее наступление ВС России обернётся катастрофой для ВСУ. По его мнению, российские силы планируют вести обстрелы ракетами и беспилотниками энергетических объектов на контролируемой Киевом территории, чтобы лишить украинские войска возможности создавать и поставлять дроны на передовую, после чего, нарастив силы и доукомплектовав передовые подразделения, нанести удары.

О том, что Украина в течение нескольких недель сдаст Харьков России из-за неспособности украинской ПВО сопротивляться российским ударам, также заявлял 8 апреля бывший американский разведчик Скотт Риттер.