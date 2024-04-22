Москва, 22 апреля, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Россия ожидает председателя КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани, который пройдёт в октябре этого года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета глав российских субъектов при МИД.

Алексей Никольский/РИА «Новости»

По словам главы дипведомства, главным событием этого года в российско-китайских отношениях будет официальный визит президента России Владимира Путина в Китай.

«А в октябре мы ждём главу КНР на саммит БРИКС в Казани», — добавил Лавров.

Кроме того, в июле ожидается визит председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Чжао Лэцзи, который примет участие в заседании парламентского форума БРИКС, уточнил глава российского МИД.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля Лавров информировал, что встречи Путина и Си Цзиньпина ожидаются в июне и октябре 2024 года на полях саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и объединения БРИКС.

Он добавил, что у лидеров наверняка будут и другие возможности, чтобы поддерживать регулярный политический диалог. Министр уточнил, что графику контактов на высшем уровне было уделено особое внимание в ходе переговоров, так как дипломатия лидеров — это центральный элемент всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия России и Китая.

В первую очередь дипломатия лидеров позволила отношениям двух стран выйти на беспрецедентно высокий уровень. Эти отношения продолжают динамично развиваться, притом что в мире сложилась очень непростая ситуация, подчеркнул Лавров.

Вместе с тем 11 апреля министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что в Играх стран БРИКС, которые состоятся в Казани летом 2024 года, примут участие спортсмены из более чем 50 стран. По его словам, Россия пригласила на Игры не только страны БРИКС, которые уже подтвердили своё участие, но и другие.