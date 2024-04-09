Пекин, 9 апреля, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Встречи президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина ожидаются в июне и октябре 2024 года на полях саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и объединения БРИКС. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И.

VCG/Visual China Group/ТАСС .

«[Обсудили] предстоящие встречи наших лидеров на полях различных международных мероприятий, включая саммит БРИКС в Казани в октябре этого года, саммит ШОС в Астане в июне», — сказал Лавров.

Он добавил, что у лидеров наверняка будут и другие возможности, чтобы поддерживать регулярный политический диалог. Министр уточнил, что графику контактов на высшем уровне было уделено особое внимание в ходе переговоров, так как дипломатия лидеров — это центральный элемент всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия России и Китая.

В первую очередь дипломатия лидеров позволила отношениям двух стран выйти на беспрецедентно высокий уровень. Эти отношения продолжают динамично развиваться при том, что в мире сложилась очень непростая ситуация, подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля Сергей Лавров прибыл в Пекин с официальным визитом. Глава МИД провёл переговоры с китайским коллегой Ван И, в ходе которых обсуждался широкий перечень вопросов по двухстороннему сотрудничеству, а также взаимодействию Москвы и Пекина на международной арене в рамках работы международных организаций.