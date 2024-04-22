Анадырь, 22 апреля, 2024, 07:17 — ИА Регнум. Чукотский многопрофильный колледж в Анадыре собрал ещё 65 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для отправки их в зону специальной военной операции (СВО), сообщил 22 апреля глава Чукотки Владислав Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ещё 65 беспилотников собрали в Чукотском многопрофильном колледже и готовят к отправке на фронт», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор напомнил, что сборка беспилотников в учебном заведении началась летом 2023 года. Тогда удалось изготовить 100 БПЛА. По словам Кузнецова, дроны, которые собирают в колледже, имеют хорошие отзывы.

Глава региона уточнил, что в 2025 году на базе заведения планируют открыть мастерскую для сборки беспилотников. Кроме того, в 2026 году в колледже начнётся набор на специальность «эксплуатация беспилотных авиационных систем».

Кузнецов добавил, что студенты этого заведения, учащиеся на портных, шьют одежду для военнослужащих.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года Минпросвещения опубликовало программу школьного курса, согласно которому учеников 10–11-х классов школ решили обучать основам управления и применения беспилотников на занятиях по начальной военной подготовке (НВП). По итогам обучения учащиеся должны получить представление об особенностях применения дронов в боевых действиях.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 апреля объявил, что его ведомство создаст научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов и роботов. Он добавил, что новый центр объединит различные предприятия, лаборатории и конструкторские бюро, которые разрабатывают и производят перспективные виды вооружений.