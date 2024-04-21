Москва, 21 апреля, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Решение США о принятии законопроекта о конфискация российских активов в пользу Украины не принесёт ничего положительного международной политике. Оно наглое и разрушительное. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

Сенатор в беседе с «Lenta.ru» подчеркнул, что очень негативно относится к таким действиям Вашингтона.

«Я отношусь к этому отрицательно. Поскольку это свидетельствует о том, что проведена ещё одна смысловая линия сдерживания, на которую можно было рассчитывать, и впереди дальнейшая эскалация противостояния с Западом во главе с Соединёнными Штатами и Великобританией», ― сказал Карасин.

Он также добавил, что не припомнит в новейшей истории такого разрушительного и наглого решения. По его словам, дальше ситуация обострится и все линии конфронтации от этого станут ещё более жесткими и лишающими международное сообщество перспектив мирных договорённостей.

Как сообщало ИА Регнум, ЕС и страны G7 заморозили российские активы на сумму около €300 млрд в рамках санкций против России из-за начала спецоперации. 20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. «За» высказались 360 конгрессменов, «против» — 58. Теперь этот вопрос должен решить Сенат. На этих же слушаниях нижняя палата проголосовала за выделение Киеву помощи в размере $61 млрд долларов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что такое решение Вашингтона — это воровство с целью финансировать теракты киевского режима против России.

Сенатор Екатерина Алтабаева отметила, что решение США открывает «ящик Пандоры» и подрывает отношения двух стран. Она заверила, что конфискация суверенных российских активов американскими властями непременно повлечёт за собой ответные меры со стороны России.

В Москве неоднократно заявляли, что решение об использовании российских суверенных активов нарушит все правила и нормы международного права. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 20 марта предупредил, что европейские страны, которые решат использовать замороженные российские активы, столкнутся с многолетними судебными преследованиями. Он подчеркнул, что в Европе хорошо понимают, какой имиджевый и экономический ущерб нанесут себе те страны, которые нарушат неприкосновенность чужой собственности.