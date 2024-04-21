Москва, 21 апреля, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Решение Палаты представителей конгресса США о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины и о выделении Киеву $61 млрд помощи — это воровство с целью финансировать теракты киевского режима против Москвы, сообщила 21 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Сергей Гунеев/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Она отметила, что американские элиты стремятся накачать Киев оружием, чтобы ВСУ могли и дальше осуществлять террористические атаки на российские гражданские объекты, а также диверсионные вылазки и убийства журналистов.

«Для этого в Вашингтоне прибегают к банальному воровству замороженных российских активов, на что в Конгрессе дают зеленый свет администрации Джо Байдена», — процитировала Захарову пресс-служба МИД.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что эта политика американских элит — общая для представителей обеих правящих партий.

Белый дом больше не рассчитывает на победу ВСУ. Байден и его окружение хотят, чтобы украинские силы продержались хотя бы до ноябрьских выборов президента США, «не испортив имидж Джо Байдена». Агонию киевского режима продлевают именно с этой целью, посылая украинцев на убой как «пушечное мясо», отметила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля палата представителей приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. «За» высказались 360 конгрессменов, «против» — 58. Теперь Сенату предстоит решить вопрос о конфискации активов.

На этих же слушаниях нижняя палата Конгресса проголосовала за выделение Киеву помощи в размере $61 млрд долларов: 311 конгрессменов одобрили инициативу, 112 были против.

ЕС и страны G7 заморозили российские активы на сумму около €300 млрд в рамках санкций против России из-за начала спецоперации. Когда на Западе начали активно обсуждать идею изъять активы и направить средства Киеву, в Кремле заявили, что в ответ на незаконные действия примут меры.

Как сообщил ИА Регнум ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов, на Запада понимают незаконность действий по изъятию замороженных российских активов. Теперь каждая страна и каждый крупный инвестор, пользующиеся услугами западной финансовой системы, будут опасаться, что Запад может поступить подобным образом и с его активами.