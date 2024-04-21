Вашингтон, 21 апреля, 2024, 09:55 — ИА Регнум. Российские истребители Су-35 оказались проблемой для зенитно-ракетных комплексов Patriot производства США на Украине из-за оснащённости развитой системой радиоэлектронной борьбы. Об этом 20 апреля сообщил YouTube-канал Defense TV.

Алексей Куденко/РИА Новости

«Су-35, помимо своей манёвренности, обладает низкой радиолокационной заметностью и развитой системой РЭБ. Это может помешать радарам Patriot перехватить его», — говорится в сюжете.

Уточняется, что также российский самолёт способен создавать специальные ложные цели, что серьёзно усложняет наведение зенитных ракет по нему.

Многоцелевой сверхманёвременный истребитель поколения «4++» Су-35 — один из основных истребителей Военно-космических сил России, по своим техническим характеристикам во многом превосходящий зарубежные аналоги. Модифицированный самолёт может развивать максимальную скорость полёта до 1400 км/ч у земли, на высоте — до 2,3 Маха, и имеет рекордную дальность полёта — свыше 3,5 тысячи километров благодаря особому размещению топливных баков в фюзеляже и консолях крыла.

Как сообщало ИА Регнум, 18 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вновь заявил о том, что киевскому режиму необходимы системы противовоздушной обороны, такие как американская Patriot и франко-итальянская SamрТ. По его словам, только они способны перехватывать российские баллистические ракеты.

Позднее в этот же день премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не готова и не имеет возможностей поставить Киеву ЗРК Patriot.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 19 апреля заявил, что обещанные НАТО Киеву ЗРК Patriot ждёт утилизация. По его словам, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон стали самыми преуспевшими лидерами Запада в вопросе количества утилизированного вооружения в зоне СВО.