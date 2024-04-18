Варшава, 18 апреля, 2024, 23:02 — ИА Регнум. Польша не готова и не имеет возможностей поставить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot противовоздушной и противоракетной обороны, заявил польский премьер-министр Дональд Туск в эфире Польского телевидения 18 апреля.

Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

«Как вы знаете, Германия подала пример, передав Украине очередную систему Patriot, и призвала другие страны присоединиться к этой инициативе. В этот раз это не касается Польши, поскольку у нас нет достаточного количества Patriot, чтобы иметь возможность делиться», — указал он по итогам заседания Европейского совета.

Дональд Туск добавил, что власти Нидерландов, в свою очередь, заявили о готовности выделить средства из собственного бюджета на закупку одной системы ЗРК Patriot для последующей передачи Украине.

18 апреля глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на полях встречи дипломатов G7 в Риме заявил, что Киеву необходимы дополнительные системы противовоздушной обороны, такие как американские Patriot и франко-итальянские SampT. По его словам, только эти системы способны перехватывать баллистические ракеты, которые Вооружённые силы России используют для ударов по объектам военной инфраструктуры Украины.

Как передавало ИА Регнум, в четверг глава немецкой оборонно-промышленной компании Deihl Defence Гельмут Раух заявил, что ФРГ в ближайшее время передаст Украине несколько систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM с дальностью действия до 40 километров.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок вооружения Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью Вооружённых сил России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что поставки вооружений никак не изменят ход специальной военной операции, а только истощат ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.