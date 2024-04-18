Рим, 18 апреля, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вновь заявил о том, что Киеву необходимы системы противовоздушной обороны, такие как американская Patriot и франко-итальянская SamрТ. Он рассказал об этом 18 апреля в интервью каналу SkyTG24 на полях встречи глав МИД «Большой семёрки» в Риме.

Michal Fludra/Zuma/TASS

«Для нас в приоритете противовоздушная оборона. Это американские системы Patriot и франко-итальянские SamрТ», — сказал он.

По словам Кулебы, этим только средства ПВО могут перехватывать российские баллистические ракеты, а потому в Киеве уверены, что они могут переломить ход конфликта.

Глава украинского МИД отметил, что все участники встречи готовы продолжать оказывать помощь Киеву, однако, по его мнению, её нужно передавать быстрее.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля Кулеба заявил, что экономика Украины рухнет, если западные страны не поставят Киеву новые системы ПВО. При этом 15 апреля он допустил возможности защиты части контролируемых киевскими властями территорий польскими зенитными ракетными комплексами Patriot.

Глава украинского МИД 14 апреля сообщил, что в ходе встреч «за закрытыми дверями» просил у представителей западных стран передать ВСУ комплексы Patriot в аренду. По словам Кулебы, он предлагал партнёрам с Запада за них «что угодно».

Украинский министр 4 апреля заявил, что не хочет «испортить вечеринку» по случаю 75-летия со дня основания НАТО, но собирается задавать вопросы о предоставлении Киеву ЗРК Patriot. Он назвал их единственной способной перехватывать баллистические ракеты системой.