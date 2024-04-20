Москва, 20 апреля, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны Вооружённых сил России за сутки сбили штурмовик Су-25 и 213 дронов украинской армии. Об этом 20 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Полегенько/ТАСС

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины, 213 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции», — сказал он.

Генерал уточнил, что за всё время проведения СВО российские военные уничтожили в общей сложности 591 самолёт, 270 вертолётов, 22 095 дронов и 506 зенитных ракетных комплексов ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля официальный представитель Минобороны рассказал, что российская армия за неделю уничтожила три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолёта Ан-26. Также ВС России уничтожили за это время два радиолокатора наведения воздушных целей и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, а также пусковую установку немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T.

Также Конашенков рассказал, что авиация и силы ПВО за неделю уничтожили 1278 беспилотников, десять ракет ATACMS, шесть ракет Storm Shadow и пять авиабомб Hammer и JDAM украинских войск. Представитель ведомства уточнил, что также российские военные сбили две противорадиолокационные ракеты HARM, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD, две тактические ракеты «Точка-У» и 78 реактивных снарядов HIMARS, Vampire и «Ураган» ВСУ.

В Минобороны позднее сообщили об уничтожении в ночь на 20 апреля 50 украинских беспилотников над восемью регионами — Белгородской, Брянский, Московской, Тульской, Калужской, Курской, Смоленской и Рязанской областями.