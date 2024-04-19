Москва, 19 апреля, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Российские военные за период с 13 по 19 апреля сбили 1278 беспилотных летательных аппаратов, десять ракет ATACMS, шесть Storm Shadow и пять авиабомб Hammer и JDAM, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 10 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, шесть крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и JDAM производства США <…> 1278 беспилотных летательных аппаратов», — заявил генерал-лейтенант.

За неделю российские военные также сбили две противорадиолокационные ракеты HARM, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD американского производства, две тактические ракеты «Точка-У», а также 78 реактивных снарядов HIMARS, Vampire и «Ураган» ВСУ.

По данным российского оборонного ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции на Украине российские военные уничтожили 21 882 беспилотника, 8981 орудие полевой артиллерии и миномёт и 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня украинской армии.

Как сообщало 19 апреля ИА Регнум, российские подразделения в зоне СВО уничтожили с 13 по 19 апреля три украинских истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолёта Ан-26. Помимо этого российские военные улучшили позиции на донецком направлении, отразив за неделю семь атак ВСУ, украинская сторона потеряла более 3550 военных.

Конашенков также заявил 19 апреля, что российские военные нанесли 34 групповых удара по объектам энергетической отрасли, оборонным заводам, железнодорожной инфраструктуры Украины.