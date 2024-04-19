Москва, 19 апреля, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Российские военные за неделю уничтожили три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолёта Ан-26 ВСУ. Об этом на брифинге 19 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В течение недели уничтожены три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолета Ан-26 на аэродроме базирования, два радиолокатора наведения воздушных целей и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ», — заявили в ведомстве.

Помимо этого российские военные улучшили позиции на донецком направлении, отразив в течение недели семь атак ВСУ, в которых украинская сторона потеряла более 3550 военных и четыре танка, а также сбили за неделю 10 ракет ATACMS, шесть ракет Storm Shadow, пять авиабомб HAMMER и JDAM и 1278 беспилотников ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум 15 апреля, российские истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили командный пункт и живую силу ВСУ на южнодонецком направлении. Экипажи ударили неуправляемыми авиабомбами ОДАБ-500 с модулем планирования и коррекции, который позволяет наносить точные удары с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения. После достижения цели Су-34 вернулись на базу.