Москва, 20 апреля, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Российские штурмовые группы необходимо обеспечить стрелковым оружием, которое позволит эффективно уничтожать FPV-дроны. Такую задачу в ходе поседения полигона Московского военного округа поставил министр обороны России Сергей Шойгу.

Станислав Красильников/РИА Новости

Генералу армии представили линейку беспилотных летательных аппаратов и образцы стрелкового оружия, разработанные при участии снайперов, выполнявших задачи в зоне СВО.

«Генерал армии Сергей Шойгу поставил задачу обеспечить штурмовые группы данными образцами вооружения для эффективного уничтожения FPV-дронов противника», ― говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram-канале.

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Как сообщало ИА Регнум, Шойгу на едином дне приёмки военной продукции 26 января призвал руководство оборонных предприятий наращивать производственные мощности и развивать кадровый потенциал ВПК, при этом особое внимание сосредоточить на разработке и выпуске перспективного оружия, повышении дальности, точности и помехоустойчивости высокоточных средств поражения, совершенствовании средств радиоэлектронной борьбы, беспилотников, защищённости и живучести поставляемой техники.

Главе Министерства обороны 10 февраля во время рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных БПЛА на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Удмуртии, включая концерн «Калашников». Ему продемонстрировали новые российские композиционные материалы, которые существенно повышают живучесть беспилотных летательных аппаратов.

Главе Минобороны России генералу армии Сергею Шойгу представили на полигоне Московского военного округа способный осуществлять дистанционное минирование местности перспективный боевой квадрокоптер. Об этом 20 апреля сообщили в военном ведомстве.

Генерал армии 20 апреля посетил полигон Московского военного округа, где проверил выполнение указаний по разработке беспилотных летательных аппаратов и стрелкового оружия с учётом опыта специальной военной операции. Шойгу показали линейку различных беспилотников, способных нести полезную нагрузку от 10 до 200 кг, в том числе перспективный ударный квадрокоптер. Он оснащён универсальными сбросами для использования различных типов боеприпасов и приспособлен для дистанционного минирования в условиях низкой видимости.