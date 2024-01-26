Москва, 26 января, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Российский оборонно-промышленный комплекс должен увеличить производственные мощности. Армии требуется перспективное оружие, нужно повышать его дальность, точность и помехоустойчивость, заявил 26 января глава Минобороны России Сергей Шойгу на едином дне приёмки военной продукции.

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Глава ведомства отметил, что наращивать производственные мощности необходимо, несмотря на достигнутые в минувшем году результаты. Он призвал руководство оборонных предприятий развивать кадровый потенциал ВПК. Это необходимо для сбалансированного оснащения российской армии, учитывая, что в 2024 году в ВС РФ состоят 1 млн 320 тысяч человек.

«Особое внимание следует сосредоточить на разработке и выпуске перспективного оружия, повышении дальности, точности и помехоустойчивости высокоточных средств поражения, совершенствовании средств радиоэлектронной борьбы, беспилотных летательных аппаратов, защищённости и живучести поставляемой техники», — заявил Шойгу.

Он назвал недопустимым снижение нынешних темпов выпуска военной продукции. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что преприятиям необходимо также работать обеспечить технологической независимости России.

Шойгу также заявил, что российским предприятиям за время СВО в разы удалось нарастить изготовление основных востребованных армией средств вооружения и боеприпасов. Большую роль сыграла модернизация производственных мощностей и повышение производительности труда.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3862727" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Вступительное слово Сергея Шойгу на Едином дне приемки военной продукции

Как сообщало ИА Регнум, в России завершаются испытания антидроновых ракет. Это оружие в ближайшее время поступит на вооружение зенитных расчётов в зону СВО. С их помощью военные смогут сбивать небольшие беспилотники, квадрокоптерф, FPV-дроны.

Как сообщил замглавы Минобороны России Алексей Криворучко, поставки приоритетных образцов оружия в ВС РФ в прошлом году выросли в пять раз. Объём финансирования гособоронзаказа вдвое вырос за последние два года.