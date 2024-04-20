Москва, 20 апреля, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Главе Минобороны России генералу армии Сергею Шойгу представили на полигоне Московского военного округа способный осуществлять дистанционное минирование местности перспективный боевой квадрокоптер. Об этом 20 апреля сообщили в военном ведомстве.

Кадр из видео

Отмечается, что Шойгу показали линейку различных беспилотников, способных нести полезную нагрузку от 10 до 200 килограммов.

«В том числе перспективный ударный квадрокоптер, оснащённый универсальными сбросами для использования различных типов боеприпасов в зависимости от решаемых задач и приспособленный для дистанционного минирования в условиях низкой видимости», — проинформировали в ведомстве.

Благодаря повышенной помехозащищённости каналов управления и передачи данных этот БПЛА можно использовать в условиях создания противником помех постановки, а простота эксплуатации вкупе с удобным программным интерфейсом дают возможность подготовить операторов этого типа беспилотников за две недели.

«Руководитель предприятия доложил министру обороны о готовности уже выпускать 30 квадрокоптеров данного типа в месяц, а в дальнейшем существенно нарастить выпуск изделий», — добавили в министерстве.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 апреля стало известно, что Шойгу посетил полигон Московского военного округа. Министр провёл проверку выполнения указаний по разработке беспилотников и стрелкового оружия с учётом опыта специальной военной операции.

Министр обороны 19 апреля проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии в Омской области, выпускающем танки и тяжёлые огнемётные системы. Глава предприятия доложил Шойгу, что в соответствии с его поручением заводские специалисты повысили защищённость бронетехники при подготовке её отправки в зону СВО.

Глава Минобороны 17 апреля потребовал незамедлительно начать серийный выпуск перспективного наземного медицинского робототехнического комплекса для эвакуации раненых с передовой. Он указал на то, что этот робот крайне востребован в зоне спецоперации.