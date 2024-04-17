Дубна, Московская область, 17 апреля, 2024, 08:33 — ИА Регнум. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу потребовал незамедлительно начать серийный выпуск перспективного наземного медицинского робототехнического комплекса, предназначенного для эвакуации раненых из зоны боевых действий. Об этом 17 апреля проинформировали в военном ведомстве.

Министерство обороны России. Кадр из видео

Как отметил Шойгу, представленный ему перспективный медицинский робототехнический комплекс является крайне востребованным в зоне проведения спецоперации.

Министр поручил разработчикам приложить все усилия для его скорейшей доработки, оптимизации и начала серийного производства. Он подчеркнул, что такие роботы должны поступить в армию максимально возможно быстро и при этом быть как можно дешевле.

«Машину ждут невероятно. Она должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Нужно её на фронте пробовать и в серию запускать немедленно», — заявил Шойгу.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3882404" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 апреля Шойгу проверил ход выполнения указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения и обеспечения военнослужащих. Министр посетил предприятие оборонно-промышленного комплекса «Государственное машиностроительное конструкторского бюро «Радуга» имени А. Я. Березняка» (ГосМКБ «Радуга) в Подмосковье.

Позднее в этот же день глава Минобороны поручил максимально возможно быстро принимать на вооружение перспективные средства, в случае успешного прохождения ими испытаний в зоне проведения СВО. Шойгу уточнил, что для этого предприятия должны быть готовы в максимально быстрые сроки запустить серийное производство таких образцов.