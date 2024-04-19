Омск, 19 апреля, 2024, 08:28 — ИА Регнум. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии в Омской области, занимающемся производством танков и тяжёлых огнемётных систем (ТОС). Об этом 19 апреля сообщили в Минобороны.

Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области, осуществляющем производство танков и тяжёлых огнемётных систем», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что глава предприятия доложил Шойгу, что специалисты завода, в соответствии с его поручением, повысили защищённость бронетехники во время её подготовки к отправке в зону спецоперации.

По итогам проверки глава Минобороны провёл совещание с участием руководства оборонного ведомства и Минпромторга России, а также представителей профильных органов военного управления и руководства предприятия.

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Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля Шойгу проверил ход выполнения указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения и обеспечения военнослужащих. Он провёл инспекцию производственных цехов предприятия «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени А. Я. Березняка» (ГосМКБ «Радуга).

В ходе проверки глава Минобороны потребовал незамедлительно начать серийное производство перспективного наземного медицинского робототехнического комплекса для эвакуации раненых с передовой. Шойгу подчеркнул, что медицинский робот крайне востребован в зоне СВО.

Министр обороны также поручил максимально быстро принимать на вооружение перспективные средства в случае успешного прохождения ими испытания в зоне проведения спецоперации. При этом предприятия должны быть готовы в кратчайшие сроки запустить серийный выпуск таких изделий.