Шойгу представили перспективные БПЛА и стрелковое оружие
Шойгу на полигоне Московского военного округа представили перспективные БПЛА
Москва, 20 апреля, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу посетил полигон Московского военного округа, где проверил выполнение указаний по разработке беспилотных летательных аппаратов и стрелкового оружия с учётом опыта специальной военной операции. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
В ведомстве добавили, что все представленные беспилотники, а также полезная нагрузка, созданы из отечественных композитных материалов и элементной базы. Это даёт возможность перейти к серийному выпуску таких дронов в кратчайшие сроки.
Также главе Минобороны продемонстрировали линейку различных беспилотных летательных аппаратов, полезная нагрузка которых варьируется от 10 до 200 кг.
Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятием оборонно-промышленного комплекса в Омской области. Руководитель завода доложил министру, что в соответствии с его поручением специалисты повысили защищённость бронетехники при её подготовке к отправке в зону проведения спецоперации. Генерал армии отметил, что предприятие выполняет в полном объёме задание по гособоронзаказу, а также «успешно реализует те поручения, которые были поставлены в ходе прошлой проверки».
По итогам посещения завода генерал армии провёл совещание с руководством предприятия, Минобороны и Минпромторга, а также с представителями профильных органов военного управления.
Глава Минобороны России поручил нарастить объёмы производства танков Т-80БВМ. На сегодня очередная партия этих боевых машин готова к отправке в зону проведения спецоперации.
Министр обороны 17 апреля проверил ход выполнения указаний по созданию роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения и обеспечения военных на предприятии ОПК «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени А. Я. Березняка» в Московской области. Шойгу провёл инспекцию производственных цехов предприятия, а также технологического процесса разработки, производства и модернизации управляемых ракет различного класса.