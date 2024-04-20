Москва, 20 апреля, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу посетил полигон Московского военного округа, где проверил выполнение указаний по разработке беспилотных летательных аппаратов и стрелкового оружия с учётом опыта специальной военной операции. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Кадр из видео

В ведомстве добавили, что все представленные беспилотники, а также полезная нагрузка, созданы из отечественных композитных материалов и элементной базы. Это даёт возможность перейти к серийному выпуску таких дронов в кратчайшие сроки.

Также главе Минобороны продемонстрировали линейку различных беспилотных летательных аппаратов, полезная нагрузка которых варьируется от 10 до 200 кг.

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Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятием оборонно-промышленного комплекса в Омской области. Руководитель завода доложил министру, что в соответствии с его поручением специалисты повысили защищённость бронетехники при её подготовке к отправке в зону проведения спецоперации. Генерал армии отметил, что предприятие выполняет в полном объёме задание по гособоронзаказу, а также «успешно реализует те поручения, которые были поставлены в ходе прошлой проверки».

По итогам посещения завода генерал армии провёл совещание с руководством предприятия, Минобороны и Минпромторга, а также с представителями профильных органов военного управления.

Глава Минобороны России поручил нарастить объёмы производства танков Т-80БВМ. На сегодня очередная партия этих боевых машин готова к отправке в зону проведения спецоперации.

Министр обороны 17 апреля проверил ход выполнения указаний по созданию роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения и обеспечения военных на предприятии ОПК «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени А. Я. Березняка» в Московской области. Шойгу провёл инспекцию производственных цехов предприятия, а также технологического процесса разработки, производства и модернизации управляемых ракет различного класса.