Москва, 20 апреля, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Следствие обратилось в суд с ходатайством о продлении содержания под стражей блогера Елены Блиновской, сообщила журналистам её адвокат Наталия Сальникова.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Заседание по этому вопросу назначено на 22 апреля.

«Московский городской суд планирует рассмотреть ходатайство следствия 22 апреля, после полудня», — сказала юрист, слова которой приводит РЕН ТВ.

Адвокат уточнила, что следователи настаивают на продлении ареста ещё на три месяца.

Как сообщило ИА Регнум, Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года в Смоленской области, когда она намеревалась пересечь границу РФ с Белоруссией. Блогеру и её мужу Алексею предъявили обвинение в неуплате налогов на сумму более 900 млн рублей, а также в незаконном обогащении на 700 млн рублей.

Блиновская признала вину в неуплате налогов. Первоначально ей назначили домашний арест. В конце декабря она смогла «обойти» постановление суда о домашнем аресте и устроила дома вечеринку. При этом следствие установило, что на вечеринке присутствовал один из свидетелей по её делу, что является нарушением.

Из-за этого суд перевёл Блиновскую в женский следственный изолятор № 6 по Москве («Печатники»). Федеральная налоговая служба РФ обязала обвиняемую выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей, а Замоскворецкий районный суд Москвы продлил арест имущества и денежных средств родственников блогера до 26 апреля.

16 апреля стало известно, что Алексей Блиновский подписал контракт с Министерством обороны России и решил принять участие в специальной военной операции на Украине.