Глава МИД Ирана сравнил сбитые над страной дроны с игрушками
Глава иранского МИД Амирабдоллахиан назвал игрушками дроны, сбитые над Ираном
Тегеран, 20 апреля, 2024, 06:49 — ИА Регнум. Дроны, которые удалось сбить 19 апреля в небе над Ираном, больше напоминают игрушки, а не беспилотные устройства. Об этом заявил иранский министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахиан в интервью NBC News.
Глава МИД отметил, что Израиль не взял на себя ответственность за это нападение. Он уточнил, что иранские власти продолжают расследование, чтобы выявить страну, которая направила указанные аппараты в иранское воздушное пространство.
Вместе с тем Амирабдоллахиан предупредил, что в случае, если Израиль атакует Иран, то ответ Тегерана будет мощным и незамедлительным.
Как сообщало ИА Регнум, ночью 19 апреля по московскому времени телеканал ABC распространил информацию о том, что Израиль якобы нанёс ракетный удар по объекту в Иране. После этого в Иране приостановили полёты над некоторыми городами.
Агентство Reuters написало, что в районе аэропорта в городе Исфахане в центральной части Ирана прогремели взрывы. Государственное иранское агентство IRIB проинформировало о том, что система противовоздушной обороны (ПВО) якобы уничтожила несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией этого населённого пункта.
В свою очередь информационное агентство Tasnim опровергло данные о нанесении ракетных ударов по Ирану. Кроме того, журналисты отметили, что системы противоракетной обороны (ПРО) в стране также не активировались.
Газета The New York Times предположила, что целью удара по иранской территории стала база военно-воздушных сил возле Исфахан. Кроме того, в статье указывается, что в районе этого города находятся ядерные исследовательские объекты Ирана.