Тегеран, 20 апреля, 2024, 06:49 — ИА Регнум. Дроны, которые удалось сбить 19 апреля в небе над Ираном, больше напоминают игрушки, а не беспилотные устройства. Об этом заявил иранский министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахиан в интервью NBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Глава МИД отметил, что Израиль не взял на себя ответственность за это нападение. Он уточнил, что иранские власти продолжают расследование, чтобы выявить страну, которая направила указанные аппараты в иранское воздушное пространство.

Вместе с тем Амирабдоллахиан предупредил, что в случае, если Израиль атакует Иран, то ответ Тегерана будет мощным и незамедлительным.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 19 апреля по московскому времени телеканал ABC распространил информацию о том, что Израиль якобы нанёс ракетный удар по объекту в Иране. После этого в Иране приостановили полёты над некоторыми городами.

Агентство Reuters написало, что в районе аэропорта в городе Исфахане в центральной части Ирана прогремели взрывы. Государственное иранское агентство IRIB проинформировало о том, что система противовоздушной обороны (ПВО) якобы уничтожила несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией этого населённого пункта.

В свою очередь информационное агентство Tasnim опровергло данные о нанесении ракетных ударов по Ирану. Кроме того, журналисты отметили, что системы противоракетной обороны (ПРО) в стране также не активировались.

Газета The New York Times предположила, что целью удара по иранской территории стала база военно-воздушных сил возле Исфахан. Кроме того, в статье указывается, что в районе этого города находятся ядерные исследовательские объекты Ирана.