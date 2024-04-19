Тегеран, 19 апреля, 2024, 06:03 — ИА Регнум. Иранская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила несколько беспилотных летательных аппаратов над территорией города Исфахана в центральной части Ирана, 19 апреля сообщило государственное агентство IRIB.

Иван Шилов ИА Регнум Иран

Как сообщало ИА Регнум, агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ ранее написало, что в районе аэропорта в Исфахане прогремели взрывы. Это произошло после сообщений о том, что Израиль нанёс ракетный удар по Ирану ночью 19 апреля.

Кроме того, журналисты указали на то, что в Иране приостановили полёты над некоторыми городами, включая Тегеран, Исфахан и Шираз. Телеканал CNN распространил информацию о том, что по меньшей мере восемь авиарейсов, находящихся в иранском воздушном пространстве, отклонились от своего маршрута.