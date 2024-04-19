Вашингтон, 19 апреля, 2024, 04:52 — ИА Регнум. Израильские военные нанесли ракетный удар по объекту в Иране, сообщил телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника.

Иван Шилов ИА Регнум

Информация об этом появилась ночью 19 апреля по московскому времени. Отмечается, что авиаперевозчики без объяснения причин начали перенаправлять свои самолёты, маршрут которых проходит над западной частью Ирана.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля израильские самолеты нанесли ракетный удар по иранскому консульству в Дамаске, в результате чего погибло несколько представителей Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), в том числе два генерала Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи. В ночь на 14 апреля Иран нанёс ответный массированный удар по Израилю, применив более 200 ракет и ударных дронов.

16 апреля газета The Jerusalem Post со ссылкой на свои источники написала, что Израиль определился с тем, каким будет его ответ на эту атаку. Издание также указало, что Тель-Авив может ответить нанесением ударов по иранским ядерным объектам или по базам запуска беспилотников и баллистических ракет.

Помимо этого, Израиль рассматривает вариант с введением санкций против КСИР или с совершением кибератаки. В газете предположили, что израильские власти могут отложить ответ на более длительный срок. Начальник штаба армии Израиля Герци Халеви отметил, что отсутствие реакции еврейского государства связано с пасхальной неделей, которая вскоре начнётся в стране.

Портал Axios написал о том, что израильские военные собирались ударить по Ирану 15 апреля, но решили отложить атаку «по оперативным причинам». 18 апреля командующий подразделениями по обеспечению безопасности ядерных объектов КСИР Ахмад Хакталаб предупредил, что если Тель-Авив проявит агрессию в отношении Ирана, то иранские военные могут нанести удар по ядерным объектам Израиля.