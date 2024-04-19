В Иране сообщили о взрывах в районе аэропорта в Исфахане
Исфахан, Иран, 19 апреля, 2024, 05:02 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в районе аэропорта в Исфахане в центральной части Ирана после того, как появились сообщения об ударе Израиля по иранской территории. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ.
«Израильские ракеты поразили объект в Иране… В аэропорту иранского города Исфахан слышны взрывы», — говорится в сообщении.
По информации источника, в Исфахане находится крупная авиабаза иранских военных, а также объекты, которые могут быть связаны с ядерной программой Ирана.
Отмечается, что авиакомпании Emirates и FlyDubai изменили маршруты нескольких рейсов, находящихся в воздушном пространстве западной части Ирана.
Ранее телеканал ABC News со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Израиль нанёс ракетный удар по объекту в Иране.
Как передавало ИА Регнум, 1 апреля израильская авиация нанесла ракетный удар по иранскому консульству в Дамаске, в результате чего погибли несколько представителей Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). В министерстве иностранных дел Ирана подчеркнули, что Тегеран оставляет за собой право принять контрмеры и ответить на атаку со стороны Израиля.
В ночь с 13 на 14 апреля Иран нанёс массированный удар по Израилю, применив более 200 ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов. Позднее издание The Jerusalem Post сообщило, что Тель-Авив определился с тем, каким будет его ответ на удар со стороны Ирана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне обострения ситуации заявил, что Россия призывает Израиль и Иран к деэскалации конфликта и сдержанности.