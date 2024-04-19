Исфахан, Иран, 19 апреля, 2024, 05:02 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в районе аэропорта в Исфахане в центральной части Ирана после того, как появились сообщения об ударе Израиля по иранской территории. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

Иван Шилов ИА Регнум Израиль, Иран

«Израильские ракеты поразили объект в Иране… В аэропорту иранского города Исфахан слышны взрывы», — говорится в сообщении.

По информации источника, в Исфахане находится крупная авиабаза иранских военных, а также объекты, которые могут быть связаны с ядерной программой Ирана.

Отмечается, что авиакомпании Emirates и FlyDubai изменили маршруты нескольких рейсов, находящихся в воздушном пространстве западной части Ирана.

Ранее телеканал ABC News со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Израиль нанёс ракетный удар по объекту в Иране.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля израильская авиация нанесла ракетный удар по иранскому консульству в Дамаске, в результате чего погибли несколько представителей Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). В министерстве иностранных дел Ирана подчеркнули, что Тегеран оставляет за собой право принять контрмеры и ответить на атаку со стороны Израиля.

В ночь с 13 на 14 апреля Иран нанёс массированный удар по Израилю, применив более 200 ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов. Позднее издание The Jerusalem Post сообщило, что Тель-Авив определился с тем, каким будет его ответ на удар со стороны Ирана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне обострения ситуации заявил, что Россия призывает Израиль и Иран к деэскалации конфликта и сдержанности.