Тегеран, 19 апреля, 2024, 07:04 — ИА Регнум. Ракетных ударов по территории Ирана не зафиксировано, 19 апреля сообщило информационное агентство Tasnim.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Иранское государственное агентство IRNA в свою очередь отметило, что системы противоракетной обороны (ПРО) в стране также не активировались.

Ранее Tansim проинформировало о том, что ядерные объекты Ирана в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. Журналисты утверждают, что никаких инцидентов на фоне сообщений об ударах Израиля не было зафиксировано.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 19 апреля телеканал ABC распространил информацию о том, что Израиль нанёс ракетный удар по Ирану. После этого ряд иранских СМИ написал о взрывах в районе аэропорта в иранском городе Исфахане.

Кроме того, государственное иранское агентство Ирана IRIB со ссылкой на свой источник сообщило, что в ряде провинций республики сработала система противовоздушной обороны (ПВО), которая активировалась на подлёт нескольких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Также появилась информация, что иранские зенитчики уничтожили некоторое количество дронов над территорией Исфахана.