Вашингтон, 19 апреля, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Целью Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) при нанесении удара по Ирану была база военно-воздушных сил, расположенная возле города Исфахан, сообщила 19 апреля газета The New York Times (NYT), ссылаясь на информацию от иранских чиновников.

Jamal Awad/Global Look Press

По информации издания, на авиабазе находятся американские истребители F-14 Tomcat, которые Иран приобрёл у США до Исламской революции 1979 года. Возле Исфахана также находятся ядерные исследовательские объекты. По предварительной информации, по ним удар не наносили.

Об ударе Израиля по Ирану в ночь на 19 апреля сообщил телеканал ABC, ссылаясь на американского чиновника. Авиаперевозчики в то же время стали менять маршруты самолётов, пролетающих над Ираном.

Агентство Reuters сообщило о взрывах возле аэропорта в Исфахане. Издание отметило, что удар могли нанести по авиабазе или по ядерным объектам.

По информации иранских СМИ, средства ПВО Ирана уничтожили несколько беспилотников над Исфаханом. Агентство Tasnim утром 19 апреля заявило, что ракетных ударов по иранской территории не зафиксировали.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать сообщения об ударе по Ирану, призвал сначала дождаться официальных заявлений Тегерана и Тель-Авива. Он также отметил, что Москва выступает за то, чтобы стороны конфликта не провоцировали эскалацию напряжённости.