Тегеран, 19 апреля, 2024, 05:19 — ИА Регнум. Иран приостановил полёты над некоторыми иранскими городами, 19 апреля сообщило Reuters со ссылкой на государственное агентство республики.

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Такое решение приняли в стране на фоне сообщений об ударе Израиля и о взрывах в районе аэропорта иранского города Исфахана.

Отмечается, что приостановка затронула рейсы, которые выполнялись через Тегеран, Исфахан и Шираз.

Как сообщало ИА Регнум, 18 апреля командующий подразделениями по обеспечению безопасности ядерных объектов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Ахмад Хакталаб заявил, что если Израиль решится на агрессию в адрес Тегерана, то иранские войска могут ударить по израильским ядерным объектам. Он уточнил, что Ирану известно расположение всех таких целей.

В этот же день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что Израиль столкнулся с экзистенциальной угрозой из-за продолжающегося конфликта в секторе Газа и возможной эскалации противостояния с Ираном. Он призвал страну объединиться, чтобы убрать внутренний раскол из-за внешней опасности.

1 апреля Израиль нанёс ракетный удар по иранскому консульству в Дамаске, в результате чего погибло несколько представителей Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), включая двух генералов этого военного формирования. В ночь на 14 апреля Иран нанёс ответный массированный удар по израильской территории. Для атаки он использовал более 200 ракет и ударных беспилотников.