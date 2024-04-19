Белгород, 19 апреля, 2024, 22:57 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Белгородской области. Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что дежурные средства ПВО в период с 21:00 по 22:00 по местному времени (совпадает с мск) уничтожили в небе над Белгородской областью три украинских беспилотника.

Как передавало ИА Регнум, вечером 19 апреля опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Белгородской, а также в Воронежской и Курской областях. До этого в Минобороны сообщили о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Средства ПВО около 18:50 мск уничтожили воздушную цель над Белгородской областью.

В ночь с 18 на 19 апреля средства противовоздушной обороны уничтожили 28 воздушных целей над Белгородской областью, в том числе 25 ракет реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и три беспилотных летательных аппарата. Как уточнили в российском военном ведомстве, над акваторией Чёрного моря было уничтожено три оперативно-тактические ракеты ATACMS.