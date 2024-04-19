Москва, 19 апреля, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Российские средства ПВО вечером 19 апреля сбили украинский дрон над Белгородской областью, сорвав нападение на регион, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Около 18.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа», — заявило ведомство.

Как передавало ИА Регнум, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на 19 апреля средства ПВО российской армии уничтожили на подлёте к Белгороду 25 воздушных целей. От атаки украинских сил никто не пострадал.

18 апреля в Белгороде дважды за вечер объявляли режим воздушной тревоги с интервалом в 40 минут.

В ночь на 18 апреля украинская армия попыталась атаковать Белгородскую, Ростовскую и Воронежскую области. ВСУ применили для этого оперативно-тактические ракеты «Точка-У», РСЗО RM-70 «Вампир», беспилотники и малоразмерные воздушные шары. Российские средства ПВО предотвратили атаку, сбив в общей сложности 46 воздушных целей.