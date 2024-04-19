Воронеж, 19 апреля, 2024, 22:20 — ИА Регнум. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Воронежской области. Об этом в пятницу вечером, 19 апреля, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал Гусев в своём Telegram-канале.

Губернатор Воронежской области призвал жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от правительства региона и МЧС России.

Около 21:30 мск опасность атаки беспилотников также объявили в Курской области. Как утончил глава региона Роман Старовойт, силы противовоздушной обороны (ПВО) привели в готовность для отражения возможной атаки. До этого опасность атаки БПЛА объявили и в Белгородской области.

Как передавало ИА Регнум, в пятницу вечером в Министерстве обороны России сообщили, что российские средства ПВО около 18:50 мск сбили над территорией Белгородской области украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа, сорвав попытку киевского режима совершить террористическую атаку.

В ночь с 18 на 19 апреля средства ПВО уничтожили 28 воздушных целей над Белгородской областью, в том числе 25 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire и три беспилотных летательных аппарата. Как уточнили в Минобороны, над акваторией Чёрного моря было уничтожено три оперативно-тактические ракеты ATACMS.