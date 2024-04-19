Рим, 19 апреля, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Министры иностранных дел «Большой семёрки» потребовали от России уйти с территорий, которые они считают украинскими, а также завершить конфликт «сегодня», следует из коммюнике встречи глав МИД G7 на итальянском острове Капри 19 апреля.

Станислав Красильников/РИА Новости Флаг на здании, поврежденном в результате обстрела на территории освобожденной Авдеевки

«Россия уже сегодня может завершить конфликт на Украине», — заявили министры стран G7.

По мнению западных дипломатов, для этого Москва должна вывести военных с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, несмотря на проведенные там референдумы, на которых большинство жителей выступили за воссоединение с Россией.

Министерская встреча «Большой семерки» прошла 17–19 апреля на острове Капри для обсуждения острых вопросов международной повестки, включая конфликты на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

Спецоперация Вооружённых сил России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Российское руководство объявило целями СВО демилитаризацию и денацификацию Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями спецоперации на Украине являются защита людей и самой России от угроз, попытки создать которые наблюдаются на прилегающих исторических российских территориях.

В январе 2024 года на встрече со студентами Санкт-Петербургского морского технического университета российский лидер напомнил, что спецоперацию начали для защиты интересов страны, никаких других мотивов не было. Глава государства напомнил, что геополитический противник России совершил госпереворот и начал физически истреблять тех, кто готов был выстраивать нормальные отношениях с Москвой. Путин подчеркнул, что всё, что происходит в Донбассе — это геноцид. На исторических территориях России русских объявили нетитульной нацией, добавил он.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после того, как зимой 2013–2014 годов на киевском майдане незаконным образом свергли законно избранную власть. По итогам проведённого на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказались за вхождение Крыма в состав России.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года по итогам проведённых в них там 23–27 сентября референдумов. В этот день Путин и главы регионов подписали договоры о вхождении в состав России. В перечень субъектов в Конституции они официально вошли 6 октября 2022 года. В феврале 2024 года новые территории вошли в Южный военный округ.

Поздравляя жителей новых регионов 30 октября 2023 года, Путин отметил, что их пытались запугать и отнять у них судьбу, культуру, традиции, родной язык, но они мужественно выстояли.

В ноябре 2023 года Путин заявил, что Донбасс, Запорожская и Херсонская области — это исторические территории России. Для России эти территории совсем не новые, добавил он.