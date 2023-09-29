Москва, 30 сентября, 2023, 00:50 — ИА Регнум. Глава российского государства Владимир Путин в годовщину вступления в состав РФ четырёх новых регионов обратился с видеообращением, в котором поздравил всех с историческим и судьбоносным событием — с Днём воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Kremlin.ru Владимир Путин

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3836160" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Год назад, 30 сентября, миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор — быть со своим Отечеством», — сказал президент.

Владимир Путин отметил, что это было выстраданное, осознанное, долгожданное, и подлинно народное решение.

«Люди проявили мужество и непреклонный характер. Их пытались запугать, отнять свою судьбу, культуру, традиции, родной язык — всё то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям», — напомнил российский лидер, добавив, что обстрелы и карательные акции националистов в Донбассе не сломили волю миллионов людей.

По словам президента Путина, защищая сегодня наших соотечественников, мы защищаем саму Россию, сражаемся за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу.

Лидер РФ также отметил прошедшие выборы в новых регионах страны, в ходе которых люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией.

Отдельно Путин в своей речи поблагодарил жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей за то, что сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству.

«Благодарю всех граждан страны за эту сплочённость и патриотический настрой. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и посёлкам Донбасса и Новороссии. Мы обязательно добьёмся поставленных целей», — заверил Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ 28 сентября подписал закон о праздновании Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Закон был внесён в парламент президентом, Госдума приняла его на заседании 19 сентября, Совет Федерации утвердил 25 сентября.

Воссоединение четырёх регионов с Россией основано на исторической общности народов и стало результатом волеизъявления граждан, реализации ими права свободно определять свой политический статус, отмечалось в сопроводительных документах к тексту закона.

В Георгиевском зале Кремля 30 сентября были подписаны договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и об образовании новых субъектов Российской Федерации. Четыре региона вернулись в состав России по итогам референдумов, которые были проведены 23–27 сентября 2022 года.

28 сентября в ходе рабочей встречи с избранными главами президент заявил, что состоявшиеся в новых регионах выборы стали значимым событием и важным шагом на пути интеграции в единое пространство России. Граждане в новых регионах чувствуют поддержку всей России, подчеркнул президент. Избиратели ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в сентябре 2023 года впервые приняли участие в выборах в Единый день голосования в РФ.