Москва, 6 октября, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная Республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области официально включены в перечень субъектов Российской Федерации в Конституции РФ.

ИА REGNUM Россия

Новая редакция Конституции опубликована 6 октября на официальном сайте правовой информации.

Новые субъекты внесены в перечень в статье 65 третьей главы Конституции РФ «Федеративное устройство».

Регионы входят в состав России под названиями Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область и Херсонская область. Их территории будут определяться границами, которые «существовали на день их образования и принятия в РФ». При этом отмечено, что ДНР и ЛНР входят в Россию в границах 2014 года, установленных тогда же в их конституциях.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин подписал с главами Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей договоры о возвращении этих территорий в состав Российской Федерации.