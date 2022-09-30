Москва, 30 сентября, 2022, 18:01 — ИА Регнум. 30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении этих регионов в состав России.

ИА REGNUIM Российская Федерация с 30.09.2022

ИА REGNUIM Российская Федерация с 30.09.2022

29 сентября президент подписал указ о признании независимости Херсонской и Запорожской областей по итогам состоявшихся там референдумов. Донецкая и Луганская Народные Республики были признаны Россией в феврале 2022 года.

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Голосование на референдуме о возвращении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России завершилось 27 сентября. От 87% (Херсонская область) до 99% (ДНР) проголосовали «за».

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Численность населения регионов, возвращающихся в состав России (с учетом территорий, временно оккупированных Киевом) — около 8,8 миллионов человек.

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Площадь территории этих регионов России (с учетом районов, временно оккупированных Киевом) — 108,9 тысячи квадратных километров.