Санкт-Петербург, 26 января, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Специальную военную операцию на Украине начали для защиты интересов России, никаких других мотивов не было. Об этом 26 января заявил президент России Владимир Путин.

«Фактическим хозяином Украины после распада СССР были националисты», — заявил глава государства на встрече со студентами Санкт-Петербургского морского технического университета, ставшими участниками СВО.

Президент напомнил участникам встречи, что геополитический противник России совершил госпереворот и начал физически истреблять тех, кто готов был выстраивать нормальные отношениях с Россией. В свою очередь, Москва терпеливо мирными средствами выстраивала отношения с Киевом до 2014 года, но тогда этому помешали противники России.

Путин подчеркнул, что всё, что происходит в Донбассе — это геноцид.

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