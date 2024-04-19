Москва, 19 апреля, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Российские военные нанесли 34 групповых удара по объектам на Украине в период с 13 по 19 апреля в ответ на попытки ВСУ причинить ущерб промышленности и энергетике России, сообщил 19 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России

ВС России применили высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования и дроны. Они атаковали объекты энергетической отрасли, оборонные заводы, железнодорожную инфраструктуру Украины. Также удары нанесли по арсеналам и хранилищам топлива для военной техники и средствам противовоздушной обороны.

«Также поражались центры подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников», — сообщил Конашенков.

Представитель Министерства обороны также сообщил, что российские военные в зоне СВО уничтожили за неделю три украинских многоцелевых истребителя МиГ-29 и четыре военных транспортных самолёта Ан-26.

За этот период ВС России сбили 1278 украинских дронов, десять ракет американского производства ATACMS, шесть Storm Shadow и пять авиабомб Hammer и JDAM.

Российская армия освободила от ВСУ село Первомайское под Авдеевкой.