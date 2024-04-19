Москва, 19 апреля, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Подразделения российской армии, действующие на донецком направлении, за прошедшую неделю улучшили тактические позиции и отразили семь контратак украинской армии, подразделения которой потеряли более 3550 военнослужащих и четыре танка. Об этом сообщил 19 апреля на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

David Young/Global Look Press

Он заявил, что российские бойцы нанесли удары по четырём штурмовым, двум аэромобильным и шести механизированным бригадам ВСУ возле Белогоровки, Раздоловки, Орехово-Василевки, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки. Украинские войска предпринимали безуспешные атаки возле Красногоровки и Новомихайловки.

«Противник потерял свыше 3550 военнослужащих, четыре танка, пять боевых бронированных машин и 87 автомобилей», — сказал Конашенков.

Кроме того, российские артиллеристы за неделю уничтожили 31 артиллерийское орудие ВСУ, в том числе 14 иностранного производства. Они также уничтожили четыре станции РЭБ и семь складов боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля Конашенков также сообщил, что российские войска освободили Первомайское на авдеевском направлении. За неделю в этом районе ВС России отразили 53 контратаки украинских штурмовиков.

Министр обороны России Сергей Шойгу 2 апреля сообщил, что ВСУ с начала года потеряли свыше 80 тыс. военнослужащих. Он также отметил, что российские бойцы за это время уничтожили порядка 14 тыс. единиц вооружения, в том числе 1,2 тыс. танков и бронемашин.