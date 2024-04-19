Стокгольм, 19 апреля, 2024, 04:58 — ИА Регнум. Швеция может передать Украине один из четырёх своих зенитных ракетных комплексов Patriot, заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран Европейского союза в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

«Позднее мы объявим, что конкретно сможем отправить. Я не собираюсь обещать, что Швеция выберет именно Patriot. Я бы не стал исключать этого, но не могу обещать этого прямо сейчас», — приводит ТАСС слова Кристерссона.

Премьер-министр Швеции отметил, что лидеры европейских стран согласились с тем, что поставки Украине систем противовоздушной обороны на данный момент являются приоритетными.

Ранее Германия выступила с инициативой об усилении украинской ПВО. Как передавало ИА Регнум, 18 апреля глава немецкой оборонно-промышленной компании Deihl Defence Гельмут Раух заявил, что Берлин в ближайшее время передаст Украине несколько систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM с дальностью действия до 40 километров.

Официально от поставок Patriot отказалась Польша, поскольку Варшава, по словам премьер-министра страны Дональда Туска, не имеет достаточного количества этих комплексов.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на полях встречи дипломатов G7 в Риме заявил, что Киев испытывает острый дефицит систем ПВО. В частности, он потребовал от западных союзников предоставить американские Patriot и франко-итальянские SampT.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок вооружения Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью Вооружённых сил России. Также отмечалось, что поставки вооружений никак не изменят ход специальной военной операции, а только истощат ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.