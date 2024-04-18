Мурманск, 18 апреля, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переживший покушение губернатор Мурманской области Андрей Чибис 18 апреля вышел на работу.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Губернатор Мурманской области Андрей Чибис

Как заявил Песков, Кремль пожелал главе региона скорейшего выздоровления. По видео-конференц-связи с ним переговорит президент страны Владимир Путин.

«Также будет ВКС с Сергеем Аксёновым, крымским руководителем. Оба региона чрезвычайно важны. Каждый имеет свою специфику. Состоится серьёзный разговор», — сообщил пресс-секретарь.

Как передавало ИА Регнум, на Чибиса напали вечером 4 апреля после его встречи с жителями Апатитов. Напавший ударил губернатора ножом и попытался скрыться, но его оперативно задержала Росгвардия. Губернатору провели операцию, он находился в тяжёлом состоянии. Вечером следующего дня Чибиса доставили в Мурманскую областную больницу на вертолёте.

В Кировске 6 апреля прошло закрытое заседание суда по избранию обвиняемому в нападении на Чибиса меры пресечения — его отправили в СИЗО на два месяца. Ранее судимый злоумышленник заявил, что жалеет о случившемся и напал на губернатора из-за «стечения обстоятельств». Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. 16 апреля Мурманский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты обвиняемого.