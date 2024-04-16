Мурманск, 16 апреля, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Мурманский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты на арест Александра Быданова, обвиняемого в покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом 16 апреля сообщили в суде.

Кадр из видео Александр Быданов

«Суд апелляционной инстанции не нашёл оснований для избрания иной, более мягкой меры пресечения, в том числе домашнего ареста. Постановление Кировского городского суда от 6 апреля оставлено без изменения», — процитировал слова представителя суда «Интерфакс».

Адвокат обвиняемого подал ходатайство об изменении меры пресечения подзащитному с ареста на домашний арест, уточнив, что Быданов продолжит быть под круглосуточным наблюдением с контролем перемещения.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 4 апреля на Чибиса было совершено нападение после его встречи с жителями города Апатиты в местном ДК. Нападавший ранил главу региона холодным оружием в живот и попытался скрыться с места покушения, однако сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника, применив табельное оружие.

Медики провели операцию Чибису и оценили его состояние после неё как тяжёлое. Вечером 5 апреля главу области доставили в Мурманскую областную больницу на вертолёте санитарной авиации.

В Кировске 6 апреля прошло закрытое заседание суда по избранию обвиняемому в нападении на Чибиса Быданову меры пресечения. Суд отправил обвиняемого под арест на два месяца.

Ранее судимый житель Апатитов заявил журналистам, что жалеет о случившемся и напал на губернатора из-за «стечения обстоятельств». В отношении Буданова возбудили уголовное дело по статье о «Покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности» (по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ).