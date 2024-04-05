Мурманск, 5 апреля, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Пережившего покушение губернатора Мурманской области Андрея Чибиса доставили в областную больницу в Мурманске. Об этом стало известно 5 апреля.

кадр из видео Губернатор Мурманской области Андрей Чибис

«Главу региона доставили на машине скорой помощи в сопровождении вооружённой охраны и автомобиля ДПС», — сообщил ТАСС.

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Как передавало ИА Регнум, нападение на губернатора Чибиса произошло вечером 4 апреля после встречи с жителями Апатитов в городском ДК. Главе региона нанесли ножевое ранение в живот, с которым его госпитализировали в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу.

По информации пресс-службы Чибиса, угрозы для жизни нет. Ему успешно провели операцию, придя в себя, он поблагодарил врачей. Пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина рассказала, что Чибис после нападения будет проходить лечение в регионе.

СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и опубликовал видео с места преступления. Оперативники также засняли оружие нападавшего — нож. Позднее уголовное дело о покушении по поручению председателя СК Александра Бастрыкина передали в центральный аппарат ведомства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин позвонит пережившему покушение губернатору, как только представится возможность.