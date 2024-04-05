Мурманск, 5 апреля, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Григорий Сысоев/РИА Новости Губернатор Мурманской области Андрей Чибис

«В отношении напавшего на губернатора возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Отмечается, что надзорное ведомство признало законным и обоснованным возбуждение в отношении жителя города Апатиты уголовного дела по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности»).

По данным пресс-службы, следователи установили, что 42-летний подозреваемый в нападении дождался, когда глава региона завершит приём горожан, и набросился на него с холодным оружием. После этого мужчина попытался скрыться с места преступления, однако его задержали сотрудники Росгвардии.

«За совершение указанного преступления в качестве наиболее строгого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», — добавляется в сообщении. Областная прокуратура взяла под надзор расследование уголовного дела.

Как сообщало ИА Регнум, нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля, когда губернатор завершил встречи с жителями Апатитов в местном ДК «Строитель». Глава региона получил ножевое ранение в живот, и его госпитализировали в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. Пресс-служба губернатора сообщила, что угрозы для жизни главы региона нет.

Задержанный по подозрению в нападении в ходе допроса рассказал о мотивах преступления. По его словам, он испытывал к Чибису неприязнь, хотя и не был лично знаком с главой региона.

Позднее в этот же день в пресс-службе СКР заявили, что подозреваемый в нападении на Чибиса ранее был судим. По данным следователей, мужчину привлекали к уголовной ответственности по ст. 115 УК РФ за причинение лёгкого вреда здоровью. Следствие назначило необходимые судебные экспертизы, включая психиатрическую.