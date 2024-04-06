Кировск, Мурманская область, 6 апреля, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Житель города Апатиты, ранивший 4 апреля ножом губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, заявил 6 апреля в суде, что готов принести извинения главе региона за свой поступок.

Николай Кочетков/ТАСС

В суд мужчину привезли на каталке, поскольку во время задержания он получил ранения в ногу. Журналист «Известий» поинтересовался у обвиняемого, правда ли, что напасть на губернатора с холодным оружием его заставили «голоса».

«Нет, неправда. Стечение обстоятельств», — сообщил он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3879671" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Обвиняемый заявил, что чувствует себя хорошо и что у него немного болит нога. Также он рассказал, что был на встрече, которую проводил Чибис с жителями Апатитов.

Как сообщало ИА Регнум, Чибис 4 апреля провёл в ДК «Строитель» встречу с жителями Апатитов. Когда мероприятие закончилось, он направился к выходу, где на него напал мужчина с ножом и нанёс удар в живот. Губернатор не потерял сознание, смог позвонить жене и предупредить, чтобы она не беспокоилась. Чибиса увезли в больницу и провели ему операцию. Как рассказали врачи, нож не задел аорту.

Мужчина, который совершил покушение на главу региона, пытался бежать, но его задержали бойцы Росгвардии. Они применили табельное оружие, поэтому сегодня в суд, где ему изберут меру пресечения в рамках уголовного дело о покушении, обвиняемого доставили на каталке. На допросе 5 апреля он заявлял, что испытывал к губернатору неприязнь, хотя лично с ним не знаком.

Чибис после операции находится в стабильном состоянии, которое врачи оценивают как тяжёлое. Его из больницы в Апатитах, где прошла операция, вечером 5 апреля доставили на вертолёте санавиации в Мурманскую областную больницу.