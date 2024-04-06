Кировск, Мурманская область, 6 апреля, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Александра Быданова, обвиняемого в покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, отправили под арест на два месяца. Суд города Кировска вынес решение на заседании 6 апреля.

Кадр из видео Александр Быданов

Судья объявил, что суд избрал Быданову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 5 июня 2024 года.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3879700" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Быданов сообщил, что купил нож в магазине перед тем, как совершить нападение на губернатора Чибиса

Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля в городе Апатиты Чибис проводил встречу с жителями в ДК «Строитель». После встречи на него набросился с ножом мужчина. Он ранил губернатора в живот и попытался убежать. Росгвардейцы смогли задержать злоумышленника, применив табельное оружие.

Врачи прооперировали Чибиса, оценив его состояние после операции как тяжёлое. Губернатора вечером 5 апреля доставили в Мурманскую областную больницу на вертолёте санавиации.

В Кировске сегодня прошло закрытое заседание суда по избранию Быданову, ранее судимому жителю Апатитов, меры пресечения. Он рассказал журналистам, что жалеет о случившемся. По его словам, на губернатора он напал в следствие «стечения обстоятельств». На вопрос о том, правда ли, что ему приказали совершить покушение голоса в голове, он ответил отрицательно.

Быданов также сообщил, что принимал препараты, выписанные врачом. В день нападения он находился на больничном из-за обострения грыжи в спине. Также он был в тот день у стоматолога. По словам Быданова, спиртное он не принимал.

Уголовное дело против Быданова возбудили по статье о «Покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности» (по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ).