Кировск, Мурманская область, 6 апреля, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Мужчина, который ранил ножом губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в городе Апатиты, заявил, что сделал это из-за «стечения обстоятельств».

Кадр из видео

Он не конкретизировал, что именно заставило его совершить покушение. Отвечая на вопрос «Известий», заставили ли его взять в руки холодное оружие «какие-то голоса», как писали в СМИ, обвиняемый ответил отрицательно.

«Стечение обстоятельств», — пояснил он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3879676" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Напавший на губернатора Мурманской области сожалеет о содеянном

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля суд в городе Кировске проводит закрытое заседание по избранию жителю Апатитов, покушавшемуся на жизнь Чибиса, меры пресечения. Обвиняемого, Александра Б., доставили в суд на каталке — во время задержания он получил ранение в ногу.

Он сообщил журналистам, что сожалеет о своём поступке и готов извиниться перед главой региона. Также обвиняемый рассказал, что присутствовал на встрече Чибиса с жителями Апатитов в ДК «Строитель», после которой он ударил главу региона ножом.

На допросе, который силовики провели накануне, 5 апреля, после задержания, Александр рассказал, что на покушение его толкнуло чувство неприязни. Также он сообщил, что лично не знаком с Чибисом. В ходе возбуждённого уголовного дела выяснилось, что обвиняемый имеет судимость.

Чибис перенёс операцию после покушения. По словам врачей, она длилась около часа и прошла успешно. Тем не менее пациент находится в тяжёлом состоянии. Его 5 апреля перевезли в Мурманскую областную больницу и положили в реанимацию.