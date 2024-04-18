Киев, 18 апреля, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Новый украинский закон об ужесточении мобилизации, который вскоре вступит в силу, предусматривает отмену отсрочки от мобилизации для отцов троих и более детей, которые не выполняют алиментные обязательства. Об этом 18 апреля украинское издание «Левый берег».

Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Отмечается, что поводом для отмены отсрочки станет неуплата алиментов сроком более трёх месяцев даже на одного ребёнка из всех. В такой ситуации в украинские военкоматы поступит информация из базы данных о задолженностях. По состоянию на 1 марта 2024 года общее число неплательщиков алиментов в стране достигло полумиллиона человек, 16,2 тыс. из них — женщины. Должников, имеющих троих или более детей, — не менее 20 тыс. человек. Замминистра юстиции Украины Андрей Гейченко заявил, что для тех, кто не платит алименты из-за отсутствия работы, военная служба станет способом погасить долги.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Генштаб ВСУ попросил мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек, соответствующий законопроект внесли в Верховную раду 25 декабря. Документ предусматривал снижение возраста мобилизации с 27 до 25 лет, отмену отсрочки для инвалидов третьей группы и лишение уклонистов права на предоставление госуслуг, в том числе на оформление документов.

Зеленский 2 апреля подписал закон о снижении возраста мобилизации до 25 лет. Изменения вступили в силу через три дня после опубликования. Глава киевского режима также отменил норму об «ограниченно годных» военнообязанных на Украине. Позднее, на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом Зеленский отказался назвать число украинцев, которых планируют мобилизовать в ВСУ в ближайшее время, но отметил, что «полмиллиона не требуется». Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к покинувшим Украину миллионам жителей с призывом вернуться и вступить в ряды ВСУ, чтобы отправиться на фронт. Он пообещал государственные программы поддержки для тех, кто вернётся.

Первое чтение законопроекта об ужесточении мобилизации состоялось в феврале. В ходе подготовки документа ко второму чтению из документа решили исключить демобилизацию, её предложили рассмотреть отдельно. Документ подразумевает ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказаний за уклонение. Кроме того, уточнили категории лиц, подлежащих мобилизации. Также военнообязанные от 18 до 60 лет должны будут при себе всегда иметь военный билет. За нарушение предусмотрен штраф либо силовой привод в ТЦК.

Верховная рада приняла закон большинством голосов во втором и окончательном чтении — за проголосовали 283 депутата, против — 21, воздержались — 15. Непосредственно закон об ужесточении мобилизации Зеленский подписал 16 апреля. Ожидается, что это приведёт к тому, что в ВСУ попадут сотни тысяч украинцев.