Киев, 3 апреля, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался назвать число украинцев, которых планируют мобилизовать в ВСУ в ближайшее время. Соответствующий вопрос ему задали на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Chris McGrath/ Global Look Press

«Что касается количества, сколько будет мобилизовано, пока я не готов вам этого сказать», — заявил Зеленский.

При этом он отметил, что «полмиллиона (мобилизованных. — Прим. ИА Регнум) не требуется», так как проведённый аудит позволил выявить военнослужащих, ранее не принимавших участие в боевых действиях, внутри ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, тему мобилизации начали обсуждать на Украине с конца 2023 года, когда военное руководство обратилось к правительству с вопросом о призыве в ВСУ дополнительных 500 тыс. человек.

После этого власти форсировали разработку законопроекта, ужесточавшего мобилизацию и ответственность для уклонистов.

В процессе обсуждения поправок в Раде из законопроекта исключили многие жёсткие нормы, но 2 апреля Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Также глава киевского режима дополнительно отменил норму об «ограниченно годных» военнообязанных, обязав их к прохождению повторной проверки врачебной комиссии в течение девяти месяцев с дальнейшим определением окончательной категории — «годен» или «не годен».