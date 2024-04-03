Киев, 3 апреля, 2024, 21:12 — ИА Регнум. Украину покинули миллионы жителей, теперь власти страны призывают их вернуться, чтобы вступить в ряды ВСУ и отправиться на фронт, заявил 3 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции с эстонской коллегой Каей Каллас.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы приглашаем наших граждан, которые могут быть мобилизованы, которые могут подписать контракт с силами обороны, вернуться на Украину», — сказал он.

Шмыгаль добавил, что Украина также нуждается в работниках, чтобы они пополняли бюджет через налоги и помогали финансировать армию. Он пообещал государственные программы поддержки для тех, кто вернётся.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Закон вступит в силу через три дня после даты публикации.

Кроме того, Зеленский подписал закон об отмене категории «ограниченно годен» для военнослужащих. Теперь медицинская комиссия должна выбирать, признавать призывника годным или нет. Тем, кто ранее попал в категорию ограниченно годных, необходимо пройти повторную проверку.

В конце марта украинский военный, попавший в российский плен, сообщил, что проходил лечение в психиатрической больнице строгого режима, но врачи признали его годным для призыва в армию. Военкома также не смутило, что у мужчины есть судимости по тяжким преступлениям, в том числе за дезертирство и нападение на часовых.